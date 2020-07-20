2020-07-20T10:43:44+03:00
Общество

Чем опасны рыбы и раки, рассказало Роскачество

В сыром продукте зачастую находятся паразиты
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Чем опасны рыбы и раки, рассказали в РоскачествеЧем опасны рыбы и раки, рассказали в РоскачествеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Рыба и раки, выловленные из любого водоема, могут быть опасны из-за паразитов, которых зачастую невозможно самостоятельно заметить в сыром продукте. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

«На продуктовых рынках или в магазинах можно купить свежую и копченую рыбу, а также раков. Для тех, кто не в силах отказаться от копченой щуки или вяленого леща, важно помнить, что рыба из любого водоема может быть опасна из-за паразитов», - сообщает ведомство, и напоминает, что паразиты могут погибнуть только при определенной обработке.

Среди наиболее опасных выделяют анизакидоз, который поражает желудочно-кишечный тракт, приводит к развитию язвы стенок желудка или тонкого кишечника; описторхоз, поражающий печень и желчевыводящие пути; дифиллоботриозе, который сопровождается анемией и поражает желудочно-кишечный тракт; парагонимоз - попадание в организм легочного сосальщика.

Роскачество отмечает, что необходимо воздержаться от покупки рыбы в местах несанкционированной торговли, а приобретать те продукты, которые были изготовлены на предприятиях с соблюдением санитарных правил.

Ранее специалисты порекомендовали россиянам брать на пикник к шашлыку белые и красные вина, а вот от ликеров, кагора и портвейна лучше отказаться, пишет РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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