В Москве после наезда автобуса на остановку погибла женщина
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла пожилая женщина, рассказал заместитель мэра, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.
- Погибла одна женщина 1944 года рождения, - передаёт слова Ликсутова ТАСС.
Ранее сайт KP.ru сообщил, что на пересечении Ставропольской и Краснодонской улиц автобус снёс остановку общественного транспорта.
Максим Ликсутов позже сообщил, что причиной аварии стало то, что водитель автобуса не справилась с управлением. При этом вице-мэр отметил, что перед выходом на рейс она прошла все медицинские проверки и была допущена к работе.
Отмечалось, что на место происшествия прибыл ГУП "Мосгортранс" и производит разбор произошедшего. Обстоятельства аварии выясняются.
Помимо погибшей, пострадали ещё три человека.
На сайте также опубликовали фото и видео с места аварии.
Водитель автобуса не справилась с управлением в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU