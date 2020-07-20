В Москве после наезда автобуса на остановку погибла женщина

20 Июль 2020 2020-07-20T10:56:37+03:00

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла пожилая женщина Фото: Соцсети

ДТП произошло на пересечении улиц Ставропольской и Краснодонской

Изменить размер текста: A A

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла пожилая женщина, рассказал заместитель мэра, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

- Погибла одна женщина 1944 года рождения, - передаёт слова Ликсутова ТАСС.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что на пересечении Ставропольской и Краснодонской улиц автобус снёс остановку общественного транспорта.

Максим Ликсутов позже сообщил, что причиной аварии стало то, что водитель автобуса не справилась с управлением. При этом вице-мэр отметил, что перед выходом на рейс она прошла все медицинские проверки и была допущена к работе.

Отмечалось, что на место происшествия прибыл ГУП "Мосгортранс" и производит разбор произошедшего. Обстоятельства аварии выясняются.

Помимо погибшей, пострадали ещё три человека.

На сайте также опубликовали фото и видео с места аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791426" frameborder="0"></iframe> Водитель автобуса не справилась с управлением в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU