2020-07-20T10:56:25+03:00
Экономика

Курс рубля на 20 июля 2020: доллар подорожал до 71,90 рубля

Европейская валюта выросла на 17 копеек
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Курс рубля на 20 июля 2020: доллар подорожал до 71,90 рубля.Курс рубля на 20 июля 2020: доллар подорожал до 71,90 рубля.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ходе торгов на открытии Московской биржи в понедельник, 20 июля 2020 года, курс рубля ослаб по отношению к евро и доллару.

Согласно данным торговой площадки по отношению к закрытию предыдущий сессии курс американской валюты поднялся на 3 копейки и составил 71,9 рубля.

Курс европейской валюты к рублю укрепился на 17 копеек и достиг отметки в 82,37 рубля.

Напомним, согласно одному из сценариев экспертов, до конца текущего года цены на нефть останутся стабильными - около 40 долларов за баррель. В таком случае курс будет колебаться вокруг 70 рублей за доллар. Согласно другой более оптимистичной версии, возможен резкий рост цен на черное золото - примерно до 60 долларов за баррель. Тогда американская валюта может опуститься до 60 рублей.

Накануне аналитик спрогнозировал повышение курса доллара до 73 рублей, и не исключил, что 24 июля Банк России снова снизит ключевую ставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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