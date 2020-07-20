В России выявили 5 940 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 5 940 новых случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в России выявили 5 940 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 российских регионах, из заболевших 26,2 процента не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Таким образом, по состоянию на понедельник, 20 июля, общее количество инфицированных в стране составляет 777 486человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В тройке лидеров регионов по коэффициенту распространения коронавируса на 20 июля оказались Карелия (коэффициент распространения равен 1,65), Костромская область (1,6) и Крым (1,53).

За сутки число выздоровевших составило 3 258 человека. Всего с начала пандемии в стране выздоровели уже 553 602 пациентов.

Также зарегистрировано 85 летальных исходов среди заболевших коронавирусом, а за весь период жертвами инфекции в России стали 12 427 человек.

Как писал сайт kp.ru, по последним данным университета Хопкинса, в мире число заболевших коронавирусом превысило 14,4 миллиона. Скончались уже более 605 тысяч пациентов. Лидером по количеству инфицированных и умерших остаются Соединенные Штаты, где зарегистрировали уже более 3,77 миллиона случаев заражения и более 140 тысяч летальных исходов