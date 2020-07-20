Эпидемиолог назвал следующую задачу разработчиков вакцины от COVID -19

20 Июль 2020 2020-07-20T11:22:30+03:00

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Российские исследователи завершили первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса. 20 добровольцев выписаны из военного госпиталя. Все они прошли итоговое обследование: результаты анализов показали выработку иммунного ответа.

Российский эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский в беседе с ФАН отметил, что основная задача, которая стояла перед учеными на данном этапе – это «определить безвредность вакцины, узнать, не наносит ли она очевидного вреда людям».

- Не менее важно оценить, проявляется ли специфический иммунный ответ в виде антител. Видимо, этот результат они получили, — сказал эпидемиолог.

Следующая задача, которая будет стоять перед специалистами – «убедиться, что вакцинация будет защищать от заражения коронавирусом». Это вторая и третья фаза испытаний.

Как правило на этом этапе подключают множество участников тестирования, речь идет о тысячах человек.

- Нужно убедиться, что они не заражаются коронавирусом или болеют в мягкой форме — это было бы тоже достижением, — резюмировал Вадим Покровский.

Тем временем уровень заболеваемости в России постепенно снижается, а вот в мире – растет. Эксперты объясняют это неоднородностью распространения патогена на земле. Сейчас мы видим всплеск там, где до этого фиксировалось малое число заболевших.

В крупных небольших городах показатели тоже могут пойти вверх. Это связано с тем, что в крупных городах болели активнее и выработался коллективный иммунитет, а в небольших населенных пунктах все только начинается, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU