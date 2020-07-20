20 Июль 2020 2020-07-20T11:27:50+03:00

В России готовят законопроекты с советскими нормами для педагогов Фото: Анастасия ОСИПОВА

По словам авторов закона, новые правила позволят устранить нехватку учителей, в том числе в селах

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Российским педагогам собираются вернуть удлиненный отпуск, право досрочно выходить на пенсию, а также установить среднюю зарплату не ниже средней по региону и стране. Законопроект с такими предложениями сейчас рассматривают в Госдуме.

«В советский период все педагогические работники пользовались правом на удлиненный отпуск 56 календарных дней или 48 рабочих - произносилось это по-разному… Мы предлагаем … вернуться к тому, что педагоги когда-то имели - 56 календарных дней педагогический отпуск. Летний период это вполне позволяет», приводит РИА Новости первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина.

По словам авторов законопроекта, такие нормы повысят качество работы учителей и его правовой статус, что позволит устранить нехватку учителей, в том числе в селах

Также педагогам предлагают установить базовый оклад за 18 часов не менее 70 процентов средней зарплаты по региону, и вернуть положение о назначении пенсии по советским принципам, согласно которым, отработавшие 25 лет педагоги имеют право на досрочный выход на пенсию.

Внесение документа на рассмотрение в Госдуму назначено на сентябрь этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU