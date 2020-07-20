Путин поздравил Давида Тухманова с 80-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием заслуженного деятеля искусств РСФСР, композитора и народного артиста России Давида Тухманова. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил глубокую, искреннюю преданность Тухманова своему призванию и добавил, что именно она в сочетании с талантом композитора позволили ему "вписать яркие, незабываемые страницы в летопись отечественного музыкального искусства"
- И конечно, пользуясь случаем, вновь от души поздравляю вас с присуждением Государственной премии Российской Федерации, - также сказано в сообщении Путина.
Давида Тухманова также поздравил председатель правительства Михаил Мишустин. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте кабмина.
Глава кабмина назвал Тухманова всенародно любимым композитором и непревзойдённым мелодистом, а также отметил "огромный талант и творческую энергию" музыканта.
- И конечно, особое место в вашем творчестве занимает знаменитый гимн Великой Победе, который четыре с половиной десятилетия звучит в сердцах миллионов людей, - заключил Мишустин.
ИСТОЧНИК KP.RU