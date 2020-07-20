2020-07-20T11:36:34+03:00
Звезды

Путин поздравил Давида Тухманова с 80-летним юбилеем

Также свои поздравления композитору отправил Мишустин
Ася КУЗНЕЦОВА
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Композитору Давиду Тухманову исполнилось 80 летКомпозитору Давиду Тухманову исполнилось 80 летФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием заслуженного деятеля искусств РСФСР, композитора и народного артиста России Давида Тухманова. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил глубокую, искреннюю преданность Тухманова своему призванию и добавил, что именно она в сочетании с талантом композитора позволили ему "вписать яркие, незабываемые страницы в летопись отечественного музыкального искусства"

- И конечно, пользуясь случаем, вновь от души поздравляю вас с присуждением Государственной премии Российской Федерации, - также сказано в сообщении Путина.

Давида Тухманова также поздравил председатель правительства Михаил Мишустин. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте кабмина.

Глава кабмина назвал Тухманова всенародно любимым композитором и непревзойдённым мелодистом, а также отметил "огромный талант и творческую энергию" музыканта.

- И конечно, особое место в вашем творчестве занимает знаменитый гимн Великой Победе, который четыре с половиной десятилетия звучит в сердцах миллионов людей, - заключил Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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