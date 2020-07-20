В Совфеде оценили новые меры поддержки для педагогов

20 Июль 2020 2020-07-20T11:38:31+03:00

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Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс прокомментировал законопроект, который позволит ввести новые меры поддержки для педагогов.

Парламентарий поддерживает законопроект и отмечает его плюсы: педагоги получат удлиненный отпуск, право выходить на пенсию досрочно, а еще смогут рассчитывать на финансовые гарантии. Средняя зарплата учителя должна быть не ниже среднего показателя по региону.

- Это необходимо для учителей, другое дело – получится ли решить все разом, - говорит в беседе с изданием «Москва 24» сенатор.

Льготы будут положены всем педагогам страны. Например, уйти на досрочную пенсию станет возможно после 25 лет работы. Удлиненный отпуск будет предполагать отдых на протяжении 56 дней. Что касается базового оклада за 18 часов работы, то он не будет ниже 70 процентов от средней заработной платы педагога.

авторы законопроекта уверены, что такие нормы помогут ликвидировать нехватку педагогов в стране. Особенно это актуально для тех, кто выбирает работу на селе.

ИСТОЧНИК KP.RU