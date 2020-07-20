«Кадры решают все!»: Власти Томской области возрождают престиж рабочих профессий

20 Июль 2020 2020-07-20T11:55:39+03:00

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20 июля губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел координационный совет по кадровому обеспечению экономики региона, где власти, руководство техникумов, колледжей и других образовательных учреждений, а также ключевые работодатели обсудили перспективы развития системы профессионального образования в регионе.

«Кадры решают все и везде, а в экономике – особенно! – пояснил Сергей Жвачкин. – В нашей Стратегии социально-экономического развития и в проекте «ИНО Томск» мы делаем ставку на развитие высокотехнологичных производств в самых разных отраслях. В первую очередь, это нефть и газ, ядерная индустрия, нефте- и газохимия, машиностроение, ЛПК и АПК. В эти отрасли мы привлекли существенные инвестиции для модернизации производств, которые будут способны своей продукцией завоевывать новые рынки».

Глава региона отметил, что процесс развития кадрового потенциала в экономике должен быть непрерывным. Особенно – в сегменте рабочих профессий, к которым работодатели предъявляют сегодня особенные требования. После чего рассказал о системных решениях, которые приняла областная власть для выполнения задачи.

«В прошлом учебном году мы увеличили контрольные цифры приема в наши техникумы и колледжи более чем на 800 человек. Сохраним эту тенденцию и в новом году, доведя количество студентов системы среднего профессионального образования до 25 тысяч человек, - сообщил Сергей Жвачкин. - Второе: профессиональный контингент учащихся, появление новых компетенций – это результат, прежде всего, заявок отраслей, заказов работодателей на тех или иных специалистов. Третье: мы увеличиваем востребованность выпускников колледжей и техникумов. В последние годы у нас этот показатель вырос до 70%. Это много, но нам еще есть куда расти, над чем работать вместе с руководителями предприятий».