В Киеве установили памятник журналисту Павлу Шеремету

20 Июль 2020 2020-07-20T11:56:00+03:00

Павел Шеремет погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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В Киеве открыли памятник журналисту Павлу Шеремету, чью машину взорвали в украинской столице 20 июля 2016 года.

Мемориал установили на улице Ивана Франко возле места, где был убит Павел Шеремет. Там же расположен дом, где он жил. Автором памятника стал скульптор Назар Билык.

- Памятник выполнен в лаконичном стиле - белый лист бумаги с именем и фамилией погибшего, а также слова внизу "На этом месте 20 июля 2016 погиб журналист", - сообщает "Украинская правда".

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своём Telegram-канале сообщение, в котором назвал убийство Шеремета позором Украины и призвал правоохранительные органы приложить все усилия к поимке виновных. Он также отметил важность того, чтобы "украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета", а затем заказчиков его убийства.

- Сколько бы усилий и времени это ни заняло, - добавил президент.

ИСТОЧНИК KP.RU