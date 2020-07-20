Мишка гризли подкрался к группе туристов и сделал с ними селфи
В мексиканском Экологическом парке Чипинке один из медведей гризли подошёл к туристам, и встав на задние лапы прижимался к одной из отдыхающих. Прохожие пытаются отвлечь хищника, но он начал обнюхивать волосы женщины, которая сумела быстро запечатлеть невероятный момент и достала свой мобильный телефон, чтобы сделать селфи.
При виде телефона, медведь, как по команде, встал ровно, так, как это необходимо для фото, а прежде, чем снова опуститься на четвереньки успел дважды легонько шлепнуть женщину за ноги.
Фото и видео с милым хищником быстро распространились в социальных сетях, собрав более двух миллионов просмотров.
«Если черный медведь находится так близко к тебе, то уже слишком поздно отпугивать его, если только он не нападает на тебя. В противном случае сохраняйте спокойствие ... не убегай. Если гризли нападут на тебя лучше притвориться мертвым», - написал журналист Яшар Али, комментируя видео.
Пользователь, который поделился видео, отметил, что в Экологическом парке Чипинке нередко можно увидеть черных медведей, и это, конечно, не первый раз, когда его снимают на камеру. Так, в декабре прошлого года два гризли напугали посетителя парка, обнюхивая мусорные баки в поисках еды.
Медведь делает селфи с туристкой в Мексике.
ИСТОЧНИК KP.RU