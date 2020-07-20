2020-07-20T12:08:10+03:00
Экономика

Россияне стали хуже платить ипотечные кредиты

Темпы прироста просроченной задолженности стремительно растут
Елена АКИМОВА
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Россияне стали хуже платить ипотечные кредитыРоссияне стали хуже платить ипотечные кредитыФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Россияне стали хуже возвращать ипотечные кредиты. По данным коллекторского агентства "Долговой консультант", темпы прироста просроченной задолженности по данным займам выросли в пять раз. Речь идет о кредитах, которые не платятся 90 и более дней. С января по май объем проблемных кредитов вырос на 2,6 млрд рублей.

Для сравнения, в 2019-м году за аналогичный период прирост проблемной задолженности составил 541 млн рублей.

- В абсолютных цифрах при среднем размере кредита в 2,3 млн рублей новые просроченные ипотечные кредиты означают, что еще 1100 семей в стране в ближайшей перспективе должны будут расстаться со своим жильем, - комментирует «Российской газете» генеральный директор «Долгового консультанта» Денис Аксенов.

Скорее всего, последствия пандемии на погашении кредитов будут отражаться до конца года. Пока платежеспособность россиян не восстановилась, а программы реструктуризации кредитов, которые предлагают банки, зачастую оказываются слишком дорогостоящими.

В Банке России отметили, что в рублевом выражении объем просроченной задолженности к 1 июня достиг 66,1 млрд рублей. На начало 2020 года сумма была на уровне 63,8 млрд рублей.

Проблемы возникают не только у нех, кто платит кредит, но и у тех, кто уже погасил долг перед банком. Россияне после сокращения процентных ставок по ипотеке ринулись рефинансировать кредиты в другие банки. Но оказалось, что получить документы о снятии залога с недвижимости не так просто, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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