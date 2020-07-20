Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич, арестованную за мошенничество
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки высшего образования, статс-секретаря Марину Лукашевич, которая была арестована по делу о мошенничестве в размере более чем на 50 миллионов рублей.
«Освободить Лукашевич Марину Борисовну от должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования РФ», - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, по решению Тверского суда Москвы Лукашевич будет находиться под стражей до 16 августа.
Как сообщал сайт kp.ru, ранее в сети появились информации о задержании двух предпринимателей за хищение бюджетных средств, выделенных Министерству образования, позже стало известно, что дело о мошенничестве с исчезновением более 50 миллионов бюджетных рублей в первую очередь касается статс-секретаря ведомства.
По данным Министерства внутренних дел, в 2016 году замминистра заключила ряд договоров с подконтрольными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки, но так и не выполнила обязательства. Ущерб по делу превысил 50,3 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU