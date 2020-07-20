Более 200 млн доз российской вакцины от коронавируса произведут до конца года

20 Июль 2020 2020-07-20T13:42:50+03:00

РФПИ заявил о необходимости вакцинировать от COVID-19 до 50 млн россиян в ближайшее время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В РФПИ рассчитывают произвести до конца 2020 года более 200 миллионов доз российской вакцины от коронавируса. 30 миллионов доз будут произведены в России, а остальные - при помощи международного партнёрства, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Глава РФПИ также рассказал, что в ближайшее время в России до 50 миллионов человек подлежат вакцинации, это почти каждый третий россиянин.

- Всего, по нашей оценке, в Российской Федерации необходимо в ближайшее время вакцинировать 40-50 миллионов человек, - рассказал Дмитриев в интервью сайту стопкоронавирус.рф.

В беседе он также напомнил, что 3 августа российская вакцина от коронавируса, разрабатываемая институтом им. Гамалеи, завершится уже второй этап клинических испытаний.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что третий этап испытаний будет проходить не только в России, но и в зарубежных странах.

ИСТОЧНИК KP.RU