Студенты ТюмГУ помогут квартальным

21 Июль 2020 2020-07-20T14:10:45+03:00

Врио ректора ТюмГУ Иван Романчук и Глава города Тюмени Руслан Кухарук подписали соглашение о трудоустройстве студентов на период каникул

Изменить размер текста: A A

Весной 2020 года Тюменский государственный университет при поддержке Министерства науки и высшего образования стал региональным организатором первой программы летнего трудоустройства студентов. К Программе подключились и другие образовательные организации города.

В июле между Администрацией города Тюмени и ТюмГУ была достигнута договоренность о привлечении студентов к работе в качестве помощников квартальных. Они будут заниматься мониторингом благоустройства Тюмени. В Управах уже прошел инструктаж студентов, которые выходят на работу.

Иван Романчук акцентировал внимание собравшихся на том, что для Тюменского государственного университета это важное, знаковое соглашение, которое помогает в реализации социальной задачи трудоустройства студентов в период пандемии, снижает градус социальной напряженности.

Материал предоставлен ТюмГУ