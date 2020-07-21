2020-07-20T14:10:45+03:00
Общество

Студенты ТюмГУ помогут квартальным

Врио ректора ТюмГУ Иван Романчук и Глава города Тюмени Руслан Кухарук подписали соглашение о трудоустройстве студентов на период каникул
Поделиться:
Изменить размер текста:

Весной 2020 года Тюменский государственный университет при поддержке Министерства науки и высшего образования стал региональным организатором первой программы летнего трудоустройства студентов. К Программе подключились и другие образовательные организации города.

В июле между Администрацией города Тюмени и ТюмГУ была достигнута договоренность о привлечении студентов к работе в качестве помощников квартальных. Они будут заниматься мониторингом благоустройства Тюмени. В Управах уже прошел инструктаж студентов, которые выходят на работу.

Иван Романчук акцентировал внимание собравшихся на том, что для Тюменского государственного университета это важное, знаковое соглашение, которое помогает в реализации социальной задачи трудоустройства студентов в период пандемии, снижает градус социальной напряженности.

Материал предоставлен ТюмГУ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Италии выделят 209 миллиардов евро из фонда восстановления экономики ЕС
Россияне стали чаще отправлять деньги по стране, а не за рубеж
Ники Минаж сообщила, что беременна
Раскрыта цена проезда по новой автотрассе Москва-Казань
В Томске строить дома под расселение аварийного жилья начнут осенью
В Минобороны рассказали, что вакцина от коронавируса не вызвала осложнений
Интерес россиян к водке на фоне пандемии объяснили специалисты
В Москве вылечили еще 853 пациента с коронавирусом
В Роспотребнадзоре рассказали о мутации коронавируса в России
В России разработают универсальный авиадвигатель для истребителей
Студенты ТюмГУ помогут квартальным
Около 50 млн россиян нужно вакцинировать от коронавируса в ближайшее время, сообщил РФПИ
Аналитик назвал три фактора, которые вернут доллар к апрельским значениям