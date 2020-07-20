Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла в США

Александр Лукашенко назначил послом страны в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил послом страны в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко.

- Заместители министра Олег Кравченко и Андрей Дапкюнас назначены соответственно послами в США и Австрию, - сообщает Sputnik Беларусь.

Дипломату и кандидату юридических наук Олегу Кравченко 49 лет. Ранее он работал в службе государственного протокола, договорно-правовом управлении, советником посольства в Швеции, в управлении гуманитарного сотрудничества и прав человека и советником посольства в 2007-2008 годах в США.

С 2008 по 2014 Кравченко был временным поверенным в делах Беларуси в США. Затем он вернулся на работу в министерство иностранных дел и стал замглавы в январе 2017 года.

В 2008 году Вашингтон и Минск взаимно отозвали послов, а сейчас страны на территории друг друга представлены временными поверенными.