Песков прокомментировал историю с экс-главой Wirecard, якобы скрывшимся в Москве

20 Июль 2020 2020-07-20T13:28:55+03:00

Ян Марсалек пропал после того, как со счетов немецкой компании исчезло почти два миллиарда евро

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В Кремле ничего не знают о том, что в России якобы скрывается оказавшейся в центре скандала с рыночными махинациями главный менеджер немецкой компании Wirecard Ян Марсалек. Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал сообщения, появившиеся ранее в СМИ.

«Нет, ничего не известно», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос об истории Марсалекома.

Как писал сайт kp.ru, по итогам аудита в Wirecard в середине июня выяснилось, что на счетах компании отсутствует 1,9 миллиарда евро. При этом ранее эта сумма фигурировала в финансовых отчётах. В это же время глава Марсалеком покинул свой пост, а причину отсутствие денег до сих пор никто не объяснил. По мнению прокуратуры, их никогда не существовало, а Wirecard просто обманывала вкладчиков.

Немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на собственные источники в органах правосудия, а также пре дипломатических кругах, утверждает, что экс-глава Wirecard сейчас находится в одном из частных домов в Подмосквье якобы под надзором российских спецслужб, а перед своим бегством Марсалек успел перевести из Дубая в Россию «значительные суммы денег в форме биткойнов».

ИСТОЧНИК KP.RU