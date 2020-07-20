В Чувашии малоимущие многодетные семьи получат по 5 тысяч рублей на подготовку ребенка к школе

20 Июль 2020 2020-07-20T13:08:27+03:00

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По указу врио главы Чувашии Олега Николаева, родителям трех и более детей положена единовременная выплата 5000 рублей на каждого ребенка, учащегося в школе. Таким образом, власти решили поддержать многодетные семьи в условиях распространения коронавируса. Для этого из бюджета республики выделят почти 130 миллионов рублей.

Ранее глава региона дал поручение пересмотреть существующие и проработать дополнительные меры поддержки для семей в условиях пандемии.

Получить 5 тысяч рублей смогут семьи, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум, принятый в Чувашии. Для того, чтобы получить финансовую помощь, необходимо направить заявление в отдел социальной защиты, МФЦ или через портал государственных услуг до 1 октября 2020 года.

Сейчас в Чувашии насчитывается больше 14 тысяч многодетных семей, из которых 11,5 тысяч имеют низкий среднедушевой доход и могут рассчитывать на эти меры поддержки.