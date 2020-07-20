Москвичка сняла с себя "порчу" за 4,4 миллиона рублей

20 Июль 2020 2020-07-20T13:11:11+03:00

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Жительница Москвы отдала более 4 миллионов рублей колдунам-мошенникам, которые пообещали снять с нее порчу. Все началось с того, что гражданка очень впечатлилась телевизионной передачей про экстрасенсов.

Решив, что маги непременно помогут ей наладить жизнь, женщина дозвонилась по телефону, указанному в титрах передачи. "Эксперты" сообщили, что на ней наложена порча, которую нужно срочно снять. Женщина согласилась и договорилась сразу на несколько сеансов. Правда, они оказались недешевыми.

После первого сеанса москвичка перевела "экстрасенсам" 400 евро, после второго - 6600 евро, а затем выложила еще 9800. В общем получилось 54 000 евро или 4,4 миллиона рублей. Незнакомцы, правда. сказали, что у них якобы есть какой-то фонд, и в скором времени женщина получит свои деньги обратно. Нетрудно догадаться, что этого не произошло. Получив всю сумму, мошенники просто перестали выходить на связь, пишет телеканал "360".

Пострадавшая обратилась с заявлением в ОМВД "Китай-город". Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего и ищет подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU