2020-07-20T13:17:24+03:00
Общество

Песков прокомментировал несогласованные митинги в Хабаровске

Представитель Кремля отметил важную роль диалога региональной власти с жителями
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песокв прокомментировал несогласованные митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, и отметил, что региональные власти должны работать «четко» а также поддерживать постоянный и бесперебойный диалог с жителями.

«На первом плане четкое функционирование региональных властей, потому что, несмотря ни на что, несмотря на ситуацию с Фургалом, власти должны функционировать четко», - сказал представитель Кремля.

Песков призвал региональные власти не срывать никакие программы развития, а также оказания всех необходимых услуг населению.

Следствие обвиняет губернатора по трем серьезным статьям. Речь идет об эпизодах 15-летний давности, когда Хабаровск потрясла серия убийств бизнесменов. Фургала задержали прямо у здания администрации края, и сразу же доставили в Москву в Главное следственное управление СК РФ. Главу региона арестовали до 9 сентября, но ему могут предъявить пожизненное заключение.

Первый несогласованный митинг в поддержку арестованного губернатора состоялся 11 июля, когда тысячи жителей Хабаровска вышли на улицы с лозунгами «свободу Фургалу». При этом акция продолжилась ночью, а наследующий день у администрации города собралось около сотни демонстрантов. Демонстранты также заявляли, что пытаются добиться уважения от Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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