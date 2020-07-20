Кремль: Путин не делал прививку от коронавируса

20 Июль 2020 2020-07-20T13:43:54+03:00

Дмитрий Песков ответил журналистам, что Путин не получал вакцину от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Песков отметил, что вакцина ещё не сертифицирована

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Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил журналистам, что президент России Владимир Путин не получал вакцину от коронавируса.

Песков также подчеркнул, что пока нет ни одной вакцины, которая завершила бы полный этап тестирования.

- Главе государства, наверное, не совсем хорошо не сертифицированную вакцину употреблять, - отметил пресс-секретарь президента.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в ближайшее время в России вакцинируют от коронавируса до 50 миллионов человек, это почти каждый третий россиянин.

Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса института имени Гамалеи будет завершена 3 августа. Сразу после этого начнётся третья стадия испытания вакцины, разрабатываемой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она пройдёт не только в России, но и за рубежом, в том числе в странах Ближнего Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU