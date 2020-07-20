В Кремле призвали Армению и Азербайджан как можно скорее прекратить любое насилие

20 Июль 2020 2020-07-20T14:11:48+03:00

Кремль призвал к скорейшему урегулированию ситуации между Баку и Ереваном Фото: REUTERS

В Москве обеспокоены эскалацией на границе двух государств

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Москва надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Ереваном и Баку, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил влияние конфликта на границе двух стран на настроения среди выходцев из них, проживающих в России.

- В Москве и в целом в России живет много азербайджанцев и много армян. Все они добропорядочные граждане РФ и уважаемые члены нашего общества, - добавил Песков и подчеркнул, что обострение конфликта между странами влияет на их граждан, "и, конечно, эмоционально они свою реакцию проявляют".

Песков заявил, что Россия призвала обе стороны к сдержанности, скорейшему возвращению режима прекращения огня и любых проявлений насилия.

Напомним, 12 июля Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии.

Баку заявляет, что армянские военные обстреляли из артиллерийских установок азербайджанские позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской границы.

Ереван считает, что военнослужащие Азербайджана попытались на автомобиле УАЗ нарушить границу, а затем попытались захватить опорный пункт, обстреляв его.

Сайт KP.ru сообщал о гибели двух армянских офицеров, а Азербайджан в конфликте потерял генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгар Мирзяев.

13 июля Министерства обороны Армении и Азербайджана снова сообщили о периодических обстрелах на границе.

14 июля в Минобороны Азербайджана заявили, что Армения обстреливает приграничные азербайджанские сёла. Минобороны Армении сообщило об обстреле села Берд азербайджанскими беспилотниками. Сайт KP.ru публиковал видео обстрела.

Конфликт между странами начался в 1990-х годах после того, как Азербайджан утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов после конфликта с проживающими в регионе армянами.

В мае 1994 года был установлен режим прекращения огня между Арменией, самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республикой и Азербайджаном. Баку не считает Карабах стороной конфликта и не ведёт с ними переговоры.

Переговоры между сторонами проходят с помощью созданной в 1992 году Минской группы ОБСЕ. Её возглавляют Россия, Франция и США, в неё также входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Турция, Финляндия и Швеция.

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ИСТОЧНИК KP.RU