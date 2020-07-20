2020-07-20T14:50:41+03:00
Общество

Акция "Бессмертный полк" пройдёт в 2021 году

Владимир Путин согласился перенести проведение шествия
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Путин считает правильным решение организаторов "Бессмертного полка" перенести акцию на следующий годВладимир Путин считает правильным решение организаторов "Бессмертного полка" перенести акцию на следующий годФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин согласился перенести акцию "Бессмертный полк" на 2021 год. Президент также заявил, что считает правильным решение организаторов "Бессмертного полка" перенести акцию на следующий год.

- Как бы нам не хотелось, но придётся перенести мероприятие на следующий год, - заявил Владимир Путин во время общения с рабочими судостроительного завода "Залив" в Керчи.

Президент также пообещал, что акция пройдёт "широко, мощно, по достоинству, красиво".

В этом году из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, акция "Бессмертный полк" прошла в режиме онлайн. Президент Путин принял в ней участие с портретами своих отца и матери.

На церемонии открытия памятника "Свеча памяти" в Израиле, который посвящён защитникам и жителям блокадного Ленинграда, Владимир Путин рассказал, что его брат Виктор умер в блокадном Ленинграде в возрасте двух лет и похоронен в одной из братских могил.

- Отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который умер зимой 42-го года и похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге. Среди тысяч, сотен тысяч других горожан, - рассказал тогда Путин.

Путин объявил о переносе шествия Бессмертного полка на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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