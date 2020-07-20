Экс-глава СБУ рассказал о мощи России и возможности разбомбить Украину
Украина может повторить судьбу Югославии, поскольку военные возможности позволяют России позволяют разбомбить незалежную, «не пересекая границу». Такое мнение высказал бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко.
«В Югославии в 1999 году операция была выиграна без наземного компонента. Если со стороны России будет использован космическо-авиационный компонент - они поразят наши цели». – заявил экс-глава СБУ в эфире телеканала "Украина 24".
По словам Смешко, Россия уже развернула все группировки и провела учения. Однако он уверен, что Москва «не пойдет с новой атакой на Украину», если «не будет повода»
Напомним, ранее глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ незалежной Михаил Саакашвили предупредил о возможном исчезновении Украины в нынешнем виде. Политик раскритиковал действий местных властей, которые, по его словам, создают у себя в регионах финансируемые из госбюджета «частные армии»
ИСТОЧНИК KP.RU
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