2020-07-20T14:26:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав прокомментировал сообщения о применении вакцины вне исследований

В ведомстве опровергли данные о доступе российской элиты к вакцине
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минздрав прокомментировал сообщения о применении вакцины вне исследованийМинздрав прокомментировал сообщения о применении вакцины вне исследованийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Министерстве здравоохранения России опровергли заявления западных СМИ о том, что российские топ-менеджеры, госслужащие и бизнесмены якобы уже получили вакцину от коронавируса вне исследований еще в апреле.

«После завершения испытаний будет решаться вопрос её государственной регистрации. На настоящий момент вакцина в гражданский оборот не выпущена, её применение вне рамок клинисследований невозможно», - приводит РИА Новости слова помощника министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не получал вакцину от коронавируса, и подчеркнул, что на данный момент нет ни одной вакцины, которая завершила бы полный этап тестирования.

Напомним, вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса института имени Гамалеи будет завершена 3 августа. Сразу после этого начнётся третья, финальная стадия испытания, которую планируют завершить к концу августа. В РФПИ рассчитывают произвести до конца года более 200 миллионов доз российской вакцины от коронавируса, из них 30 миллионов доз будут произведены в России, а остальные - при помощи международного партнёрства

ИСТОЧНИК KP.RU

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