2020-07-20T14:48:27+03:00
Политика

МИД РФ назвал обвинения в хакерской атаке на бундестаг попыткой дискредитации России

В министерстве отметили, что у Германии нет весомых доказательств причастности России к кибератакам
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Москва предложила Берлину провести консультации по кибербезопасностиМосква предложила Берлину провести консультации по кибербезопасностиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский МИД отверг необоснованные обвинения в причастности к хакерским атакам на Бундестаг в 2015 году. Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских заявил о том, что Германия не предоставила весомых фактов и доказательств.

- Нам нужны факты, а не «высокая доля вероятности», о которой так активно заявляют в немецких СМИ. В их отсутствие решительно отвергаем необоснованные и глубоко политизированные обвинения в причастности российских госструктур к хакерской атаке на бундестаг ФРГ в 2015 году. Усматриваем в них попытку дискредитировать нашу страну и закрепить за ней образ агрессора в восприятии широкой мировой общественности, - заявил Крутских в интервью журналу "Международная жизнь".

Он добавил, что если у Германии появятся доказательства вины России в кибератаках, МИД готов их рассмотреть. Но таковых нет.

Крутских также отметил, что Россия не раз предлагала ФРГ провести консультации по теме информационной безопасности, в том числе в 2018 году. Однако каждый раз они срывались. Сейчас российский МИД предлагает вновь возобновить переговоры.

Напомним, в мае этого года Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России Сергея Нечаева в ФРГ. Ему сообщили о том, что генеральная прокуратора Германии объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина. Его обвиняют в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. МИД Германии также заявил, что не исключает введения новых антироссийских санкций из-за этого инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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