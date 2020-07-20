В России за сутки выявили менее 6 тысяч заражённых коронавирусом впервые с апреля

20 Июль 2020 2020-07-20T15:29:40+03:00

Более ста суточных случаев заражения зафиксировали в 21 регионе — в основном в Сибири и на Урале Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве пятый день подряд менее 600 новых заболевших

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В России впервые с 29 апреля за сутки выявлено менее шести тысяч новых заражённых коронавирусом. Тесты на коронавирус дали положительный результат у 5 940 человека. Общее число заразившихся в стране увеличилось до 777 486.

Также за сутки в России выздоровели 3 258 человек, а в общей сложности - 553 602 пациента.

В Москве за сутки пятый день подряд зарегистрировано менее 600 новых заражённых. Сегодня, 20 июля, этот показатель составил 578, а накануне - 591.

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявлено минимальное число заболевших с 27 апреля - 195 человек.

Жертвами коронавируса в стране стали 12 427 человек. За последние сутки скончались 85 человек.

Сайт KP.ru сообщал также, что, по заявлению президента Путина, смертность от коронавируса в России составила порядка 1,5%, в то время как во многих других странах этот показатель достигал от 8% до 15%.

ИСТОЧНИК KP.RU