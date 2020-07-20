2020-07-20T15:29:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В России за сутки выявили менее 6 тысяч заражённых коронавирусом впервые с апреля

В Москве пятый день подряд менее 600 новых заболевших
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Более ста суточных случаев заражения зафиксировали в 21 регионе — в основном в Сибири и на УралеБолее ста суточных случаев заражения зафиксировали в 21 регионе — в основном в Сибири и на УралеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В России впервые с 29 апреля за сутки выявлено менее шести тысяч новых заражённых коронавирусом. Тесты на коронавирус дали положительный результат у 5 940 человека. Общее число заразившихся в стране увеличилось до 777 486.

Также за сутки в России выздоровели 3 258 человек, а в общей сложности - 553 602 пациента.

В Москве за сутки пятый день подряд зарегистрировано менее 600 новых заражённых. Сегодня, 20 июля, этот показатель составил 578, а накануне - 591.

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявлено минимальное число заболевших с 27 апреля - 195 человек.

Жертвами коронавируса в стране стали 12 427 человек. За последние сутки скончались 85 человек.

Сайт KP.ru сообщал также, что, по заявлению президента Путина, смертность от коронавируса в России составила порядка 1,5%, в то время как во многих других странах этот показатель достигал от 8% до 15%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мать показала последствия укуса дочери кубомедузой
Путин сравнил смертность от коронавируса в России и других странах
Во ВГИКе прокомментировали убийство доцента Иды Щур
Награда лучшему футболисту мира "Золотой мяч" не будет вручаться в 2020 году из-за коронавируса
Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора в связи с утратой доверия
Экс-министр транспорта Польши задержан по обвинению в коррупции и отмывании денег
Путин предложил Дегтяреву возглавить Хабаровский край
В России за сутки выявили менее 6 тысяч заражённых коронавирусом впервые с апреля
МИД РФ назвал обвинения в хакерской атаке на бундестаг попыткой дискредитации России
Лидия Федосеева-Шукшина решила судиться с мужем Бари Алибасовым
Минздрав прокомментировал сообщения о применении вакцины вне исследований
Экс-глава СБУ рассказал о мощи России и возможности разбомбить Украину
Акция "Бессмертный полк" пройдёт в 2021 году
В Кремле призвали Армению и Азербайджан как можно скорее прекратить любое насилие
В России признали нежелательными шесть американских и одну британскую НКО
Кремль: Путин не делал прививку от коронавируса
Москвичка сняла с себя "порчу" за 4,4 миллиона рублей
В Чувашии малоимущие многодетные семьи получат по 5 тысяч рублей на подготовку ребенка к школе