2020-07-20T15:06:38+03:00
Политика

Путин предложил Дегтяреву возглавить Хабаровский край

Дегтярев согласился немедленно вылететь в Хабаровск
Ася КУЗНЕЦОВА
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Михаил Дегтярёв назначен врио губернатора Хабаровского краяМихаил Дегтярёв назначен врио губернатора Хабаровского краяФото: Иван МАКЕЕВ
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Президент России Владимир Путин предложил Михаилу Дегтярёву должность губернатора Хабаровского края.

- Это работа в прямом смысле в интересах людей, - отметил Путин на встрече с Дегтяревым и отметил, что она потребует полной отдачи сил и демонстрации всех ваших навыков и талантов.

Дегтярёв ответил, что готов немедленно вылетать в Хабаровский край

- Я готов, благодарю вас за доверие, готов немедленно вылететь в Хабаровский край, - заявил он.

На сайте Кремля также сообщается, что Михаил Дегтярёв назначен врио губернатора Хабаровского края.

- Президент подписал Указ "О досрочном прекращении полномочий Губернатора Хабаровского края", - сказано в заявлении.

Сайт KP.ru публиковал биографию политика. С 2009 года Дегтярёв был депутатом Городской Самарской и Губернской думы. Состоит в партии ЛДПР с декабря 2005 года, ранее был членом “Единой России”.

В 32 года уже будучи депутатом Госдумы от Самары, Дегтярёв переехал жить в в Москву и в 2016 году занял пост председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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