Путин предложил Дегтяреву возглавить Хабаровский край
Президент России Владимир Путин предложил Михаилу Дегтярёву должность губернатора Хабаровского края.
- Это работа в прямом смысле в интересах людей, - отметил Путин на встрече с Дегтяревым и отметил, что она потребует полной отдачи сил и демонстрации всех ваших навыков и талантов.
Дегтярёв ответил, что готов немедленно вылетать в Хабаровский край
- Я готов, благодарю вас за доверие, готов немедленно вылететь в Хабаровский край, - заявил он.
На сайте Кремля также сообщается, что Михаил Дегтярёв назначен врио губернатора Хабаровского края.
- Президент подписал Указ "О досрочном прекращении полномочий Губернатора Хабаровского края", - сказано в заявлении.
Сайт KP.ru публиковал биографию политика. С 2009 года Дегтярёв был депутатом Городской Самарской и Губернской думы. Состоит в партии ЛДПР с декабря 2005 года, ранее был членом “Единой России”.
В 32 года уже будучи депутатом Госдумы от Самары, Дегтярёв переехал жить в в Москву и в 2016 году занял пост председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
ИСТОЧНИК KP.RU