Экс-министр транспорта Польши задержан по обвинению в коррупции и отмывании денег Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польские правоохранительные органы задержали бывшего министра транспорта Польши Славомир Новак, которого подозревают в коррупции, а также руководстве преступной группировкой и отмывании денег. Об этом сообщил пресс-секретарь министра, координирующего работу спецслужб страны, Станислав Жарын.

«Дело касается организованной преступной группировки, на след которой вышли польское Центральное антикоррупционное бюро и Национальное антикоррупционное бюро Украины», - уточнил пресс-секретарь и пояснил, что ранее польский экс-министр руководил украинской государственной службой по вопросам автомобильных дорог – «Укравтодор».

«Это серьезное дело. Следствие носит международный характер … Дело ведет как польская, так и украинская сторона, и оно быстро не закончится», - отметил Жарын, и предупредил, что в скором времени стоит ждать новых задержаний.

Польша и Украина ведут отдельные расследования. Национальное антикоррупционное бюро незалежной заявило, что сотрудники уже проводят обыски в Киеве и Львове.

Славомир Новак возглавлял Министерством транспорта Польши с 2011 по 2013 год. Политик представляет правящую до 2015 года партии «Гражданская платформа», которая сейчас находится в оппозиции.