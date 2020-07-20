2020-07-20T15:16:55+03:00
Спорт

Награда лучшему футболисту мира "Золотой мяч" не будет вручаться в 2020 году из-за коронавируса

Об этом заявили организаторы церемонии - журнал France Football, "Золотой мяч" в 2020 году не будет вручен
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лионель Месси выиграл "Золотой мяч" в прошлый раз.Лионель Месси выиграл "Золотой мяч" в прошлый раз.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Одна из двух главных наград мирового футбола, "Золотой мяч", в 2020 году не будет вручена. Об этом заявили организаторы церемонии - журнал France Football. Награду раз в год в последнее время вручали в Париже на специальной церемонии. И последний раз "Золотой мяч" брал аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси.

- Впервые в своей истории, которая началась в 1956 году, награда Ballon d'Or France не будет вручена в 2020 году из-за отсутствия достаточных справедливых условий. Мы готовы пояснить, - отмечается в сообщении журнала France Football.

Напомним, что вплоть до 2010 года "Золотой мяч" вручался журналом France Football. И после этого по соглашению с ФИФА появилась награда, которая объединила в себя звание лучшего футболиста мира по версии французского издания и главной организации мира в этом виде спорта. Но в 2015 году закончился контракт, который не стали продлевать. И с 2016 года вновь вручается два титула - лучший игрок мира по версии FIFA и по версии France Football. С 2016 года дважды "Золотой мяч" брал Криштиану Роналду, потом был лучшим Лука Модрич, а в 2019 году победил Лео Месси. В 2020 году победителя официально у награды не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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