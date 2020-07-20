Во ВГИКе прокомментировали убийство доцента Иды Щур

20 Июль 2020 2020-07-20T15:20:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Проректор Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) прокомментировала новости об убийстве доцента вуза Иды Борисовны Щур. Алевтина Николаева-Чинарова назвала все произошедшее «настоящей катастрофой».

По словам коллег, погибшая была тонким и интеллигентным человеком. Она работала на кафедре эстетики, истории и теории культуры.

- Только сейчас пришла во ВГИК и только сейчас услышала об этом! Никакой информации у меня нет, — сказала проректор.

В свое время Николаева-Чинарова училась у Щур и вспоминает ее только теплыми словами. Погибшая была замечательным педагогом. На протяжении всей работы Ида Щур прививала студентам любовь к музыке, понимание произведений и их структуры.

-Для меня это просто катастрофа! <…> Никто еще пока ничего не знает! Это ужас просто! У меня внутри все содрогается, когда я думаю, что эта женщина могла перенести такое», — сказала Алевтина Николаева-Чинарова Пятому каналу.

Иду Шур нашли в своей квартире на Кутузовском проспекте. Женщина была убита.

ИСТОЧНИК KP.RU