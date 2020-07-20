2020-07-20T15:20:08+03:00
Происшествия

Во ВГИКе прокомментировали убийство доцента Иды Щур

Проректор вуза назвала случившееся катастрофой
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Иду Щур убили в своей квартире. ФОТО: gik.infoИду Щур убили в своей квартире. ФОТО: gik.info
Изменить размер текста:

Проректор Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) прокомментировала новости об убийстве доцента вуза Иды Борисовны Щур. Алевтина Николаева-Чинарова назвала все произошедшее «настоящей катастрофой».

По словам коллег, погибшая была тонким и интеллигентным человеком. Она работала на кафедре эстетики, истории и теории культуры.

- Только сейчас пришла во ВГИК и только сейчас услышала об этом! Никакой информации у меня нет, — сказала проректор.

В свое время Николаева-Чинарова училась у Щур и вспоминает ее только теплыми словами. Погибшая была замечательным педагогом. На протяжении всей работы Ида Щур прививала студентам любовь к музыке, понимание произведений и их структуры.

-Для меня это просто катастрофа! <…> Никто еще пока ничего не знает! Это ужас просто! У меня внутри все содрогается, когда я думаю, что эта женщина могла перенести такое», — сказала Алевтина Николаева-Чинарова Пятому каналу.

Иду Шур нашли в своей квартире на Кутузовском проспекте. Женщина была убита.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Северная Корея присоединяется к гонке вакцин от коронавируса, хотя там официально нет зараженных
Владимир Вдонин получил грамоту Митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима
В России начали строить две подлодки с гиперзвуковым оружием
Академик рассказал, как пройдет вторая волна коронавируса
Путин подписал закон о введении присяги для сотрудников Росгвардии
Прокуратура запросит Михаилу Ефремову срок от пяти до 12 лет
Адвокат Уилана сообщил о возможном обмене его на россиянина в сентябре
Вениамин Кондратьев поручил создать комиссию по проверке соблюдения градостроительных законов в Анапе
Во ВШЭ проанализируют высказывание профессора о теракте на Дубровке
Песков напомнил Зеленскому об обязательствах Украины по минском соглашениям
В Чёрном море начались учения НАТО и Украины Sea Breeze 2020
Причина смерти Александра Беляева: Ведущий прогноза погоды в начале июля перенес операцию
Офтальмолог посоветовал, как сберечь зрение первоклашке
Франция возобновила выдачу виз россиянам