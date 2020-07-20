Путин сравнил смертность от коронавируса в России и других странах

20 Июль 2020 2020-07-20T15:47:21+03:00

Владимир Путин сравнил летальность от COVID-19 в России и других странах Фото: REUTERS

В странах Европы этот показатель составил от 8% до 15%

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В России показатель смертности от коронавируса оказался значительно ниже, чем по многих других странах, заявил президент России Владимир Путин и отметил, что стране удалось прожить пандемию COVID-19 с минимальными потерями.

- У нас 1,5%. Можно как угодно относиться к статистике, доверять или не доверять, но совершенно очевидно, что у нас на порядок меньше, - сообщил Путин во время беседы с рабочими судостроительного завода "Залив".

Президент также отметил, что даже в обеспеченных странах с развитой системой здравоохранения смертность достигала 8%,10%,11%,13%, а в некоторых странах больше 15%.

Низкую смертность в России Путин объяснил гибкостью системы здравоохранения, высокой подготовленностью медперсонала и быстрой мобилизацией всех ресурсов.

- В целом нам пока удается переворачивать эту тяжелую страницу с минимальными потерями, - отметил Путин.

С начала эпидемии COVID-19 в России зарегистрировали 777 486 случаев заражения во всех 85 регионах, 12 427 человек умерли, а выздоровели 553 602 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU