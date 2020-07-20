2020-07-20T15:29:10+03:00
В мире

Мать показала последствия укуса дочери кубомедузой

Нога девочки покрылась волдырями и красными отметинами
Юлия САЛЬНИКОВА
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Укус медузы может быть смертельнымУкус медузы может быть смертельнымФото: Кадр видео
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Жительница Сингапура поделилась в соцсетях, насколько опасным может быть укус медузы. Кэролин Дэвид рассказала, что ее бегала на мелководье в Сентоса и столкнулась с кубомедузой, укус которой может быть смертельным для человека. Когда девочка заплакала, мать принялась осматривать ногу и увидела там красные отметины, похожие на царапины и ожоги.

Женщина сразу же понесла ребенка домой, не стала обращаться к спасателям. Спустя несколько дней решила предупредить других родителей об опасности:

- Пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности на выходных с детьми возле вод Сентоса,- написала она в фейсбуке.

После того, как запись набрала в соцестях много просмотров, о случившемся узнали органы власти и спасатели. Они заявили, что в случае укуса медузы обязательно нужно обращаться за помощью к спасателям, у которых есть уксус для оказания первой помощи. Пораженную поверхность нельзя тереть руками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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