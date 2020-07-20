Умер Александр Беляев - телеведущий прогноза погоды
Умер известный телеведущий прогноза погоды и синоптик Александр Беляев. Он с 2011 года боролся с онкологией лёгкого.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что знаменитый телеведущий прогноза погоды перенес несколько операций и множество курсов химиотерапии.
В начале мая Александр Беляев перенёс тяжёлую операцию после резкого ухудшения самочувствия в марте. Ему потребовалось хирургическое лечение абсцесса.
О раке лёгкого Александру Беляеву диагностировали порядка восьми лет назад, однако он держал диагноз в тайне.
Александр Беляев вёл несколько программ на канале НТВ, но наибольшую известность для россиян приобрёл в качестве синоптика, ведущего прогноз погоды после выпуска новостей.
Сайт KP.ru сообщил также, что сегодня, 20 июля, умер создатель Олимпийского мишки художник Александр Чижиков в возрасте 84 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU