2020-07-20T16:25:23+03:00
Общество

Умер Александр Беляев - телеведущий прогноза погоды

Синпотик Александр Беляев умер от рака лёгкого в возрасте 71 года
Ася КУЗНЕЦОВА
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Знаменитый телеведущий, кандидат географических наук Александр Беляев скончался на 72-м году жизниЗнаменитый телеведущий, кандидат географических наук Александр Беляев скончался на 72-м году жизниФото: Иван ВИСЛОВ
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Умер известный телеведущий прогноза погоды и синоптик Александр Беляев. Он с 2011 года боролся с онкологией лёгкого.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что знаменитый телеведущий прогноза погоды перенес несколько операций и множество курсов химиотерапии.

В начале мая Александр Беляев перенёс тяжёлую операцию после резкого ухудшения самочувствия в марте. Ему потребовалось хирургическое лечение абсцесса.

О раке лёгкого Александру Беляеву диагностировали порядка восьми лет назад, однако он держал диагноз в тайне.

Александр Беляев вёл несколько программ на канале НТВ, но наибольшую известность для россиян приобрёл в качестве синоптика, ведущего прогноз погоды после выпуска новостей.

Сайт KP.ru сообщил также, что сегодня, 20 июля, умер создатель Олимпийского мишки художник Александр Чижиков в возрасте 84 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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