20 Июль 2020 2020-07-20T15:51:19+03:00

Врачи отмечают, что почти 10 процентов тех, кто только пришел в школу, имеют проблемы со зрением

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Офтальмолог напомнил родителям будущих первоклашек, что стоит позаботиться не только о бантиках, рюкзаках и тетрадях, но и проверить зрение ребенка.

Врачи отмечают, что 10 процентов тех, кто только идет убиться, имеют проблемы со здоровьем. Офтальмолог объяснил, как не пропустить момент ухудшения зрения у детей.

- Сейчас у дошколят наблюдается амблиопия, или синдром „ленивого глаза“, при котором один глаз видит хуже другого. По нормам ОМС к окулисту детей рекомендуют приводить в 1 и 6 месяцев, в 1 год, в 2 года, в 3 года. А потом по жалобам, - комментирует Ридусу главный врач центров охраны зрения детей и подростков «Ясный взор» академик АМТН, доктор медицинских наук Игорь Азнаурян.

С приходом в школу стоит ежегодно посещать окулиста, чтобы вовремя увидеть проблему и провести лечение.

Недавно в журнале CMAJ (Canadian Medical Association Journal) было опубликовано исследование, в котором ученые рассказывали, что проверили зрение у 5884 детей в младших и старших группах детских садов в 43 школах в Онтарио (Канада). У 10% прошедших тестирование были обнаружены проблемы. При этом 67% детей впервые попали к окулисту. Синдром «ленивого глаза» зафиксировали у 164 детей (3,4%), а 458 (9,5%) детям были назначены очки.

- Это может говорить о том, что часть первоклашек имеют проблемы со зрением, которые нужно корректировать, - заключил врач.

ИСТОЧНИК KP.RU