2020-07-20T16:08:03+03:00
Общество

Причина смерти Александра Беляева: Ведущий прогноза погоды в начале июля перенес операцию

Стала известна причина смерти ведущего прогноза погоды Александра Беляева
Юлия САЛЬНИКОВА
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Александр БеляевАлександр БеляевФото: Иван ВИСЛОВ
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Стала известна причина смерти ведущего прогноза погоды Александра Беляева. Он скончался 20 июля. Печальной новостью в твиттере поделился телеведущий Андрей Малахов:

- Умер Александр Беляев- человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу.

Девять лет назад у Беляева обнаружили рак. Он держал свой диагноз какое-то время в тайне, но потом поделился новостями с коллегами и журналистами. В мае его состояние здоровья ухудшилось, он перенес операцию, после которой наступило улучшение. В июле ему вновь потребовалась экстренная помощь медиков и снова операция, в результате обследования у него нашли пятисантиметровую опухоль.

Александр Беляев умер в реанимации 20 июля. Ему был 71 год.

Телезрителям он запомнился своей нестандартной манерой рассказывать о погоде, его выпуски смотрели даже не столько ради самого прогноза, сколько ради него самого.

- Печально! Очень приятный человек,- пишут пользователи твиттера.

- Такой теплотой и позитивом от него веяло, как жалко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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