В Чёрном море начались учения НАТО и Украины Sea Breeze 2020

20 Июль 2020 2020-07-20T16:30:36+03:00

В Чёрном море у берегов Одессы начались международные военно-морские учения НАТО и Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Чёрном море у берегов Одессы начались международные военно-морские учения Sea Breeze 2020.

Командующий 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Джин Блэк назвал учения это реальной демонстрацией решимости США в вопросе коллективной защиты Европы.

Накануне на учения в Чёрном море направился эсминец ВМС США USS Porter, сообщали на официальной странице учений в Twitter. Эсминец оснащён крылатыми ракетами Tomahawk и системой ПРО Aegis. Его направили в Чёрное море "в целях укрепления региональной морской стабильности", сказано в заявлении шестого оперативного флота США.

В акватории Чёрного моря эсминец стал пятым американским военным кораблём. В учениях в июне приняли участие эсминец USS Porter и USS Oak Holl.

В учениях Sea Breeze 2020 задействуют 19 самолётов, 27 боевых кораблей и две тысячи военнослужащих из Украины и Грузии, а также семи стран НАТО: Болгарии, Испании, Норвегии, Румынии, США, Турции и Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU