Песков напомнил Зеленскому об обязательствах Украины по минском соглашениям
В Кремле напомнили президенту Украины о необходимости выполнить обязательства по минским соглашениям. Этот документ является условием прекращения конфликта в Донбассе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация там все еще остается напряженной, хотя благодаря достигнутым соглашениям "заморозить конфликт".
- Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский выполнил те обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям. Для этого совершенно необязательно звонить [президенту России] Владимиру Владимировичу, главное - прекратить войну,- приводит слова Пескова ТАСС.
Украинские власти не раз пытались внести свои изменения в соглашения, которых достигли на саммите. В интервью британской газете Владимир Зеленский и вовсе решил поставить ультиматум Москве. Украинский лидер сообщил, что не собирается тратить на решение вопросов Донбасса все пять лет своего президентства.
ИСТОЧНИК KP.RU