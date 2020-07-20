2020-07-20T16:25:35+03:00
Политика

Песков напомнил Зеленскому об обязательствах Украины по минском соглашениям

Пресс-секретарь президента заявил, что главное "прекратить войну, для этого не обязательно звонить Путину
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле напомнили президенту Украины о необходимости выполнить обязательства по минским соглашениям. Этот документ является условием прекращения конфликта в Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация там все еще остается напряженной, хотя благодаря достигнутым соглашениям "заморозить конфликт".

- Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский выполнил те обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям. Для этого совершенно необязательно звонить [президенту России] Владимиру Владимировичу, главное - прекратить войну,- приводит слова Пескова ТАСС.

Украинские власти не раз пытались внести свои изменения в соглашения, которых достигли на саммите. В интервью британской газете Владимир Зеленский и вовсе решил поставить ультиматум Москве. Украинский лидер сообщил, что не собирается тратить на решение вопросов Донбасса все пять лет своего президентства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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