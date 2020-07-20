Во ВШЭ проанализируют высказывание профессора о теракте на Дубровке

20 Июль 2020 2020-07-20T16:30:01+03:00

Те, кто в момент захвата был внутри здания, тоже оценили слова Гасана Гусейнова

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В Высшей школе экономики (ВШЭ) дадут правовую оценку суждению профессора Гасана Гусейнова. Эксперты оценят его слова о теракте на Дубровке, который произошел в 23 октября 2002 года.

Эта история началась в соцсетях и перетекла в официальную плоскость. На своей странице в Facebook журналистка и преподавательница ВШЭ Анна Наринская поделилась, что во время интервью с американской писательницей Сюзан Зонтаг, последняя назвала захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост» «национально-освободительной борьбой чеченского народа». Комментируя данный пост Гусейнов отметил, что по факту так и было.

«Факт остается фактом: это была национально-освободительная борьба чеченского народа», — написал профессор.

Сразу после этого замечания общественный деятель и блогер Сергей Колясников направил в прокуратуру заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении филолога. Мужчина уверен, что речь идет об оправдании терроризма.

- Это был террористический акт. Это не была никакая ни освободительная борьба, ни борьба за свободу, это был террористический акт. Придавать любой другой оттенок этому убийству, захвату заложников, на мой взгляд, это преступление, - заявил Пятому каналу Колясников.

Что касается тех людей, которые в 2002 году оказались в театре на Дубровке, то они тоже осуждают позицию профессора. Виктория Кругликова одна из них.

- Мне очень сложно, даже не сложно — мне больно об этом говорить. Любой теракт — это не повод, даже не способ чего-то добиться. Это просто преступление против людей, против человечества вообще, - сказала москвичка ФАН.

Она отметила, что в зале было много людей и говорить, что акция направлена только против русского народ – ошибочно.

-Если так, то наверное, оставили бы только русских, а остальных выпустили. А так — просто страшное преступление <…> Не хочу об этом говорить, — ответила Виктория Кругликова.

ИСТОЧНИК KP.RU