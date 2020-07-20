2020-07-20T16:30:47+03:00
Общество

Вениамин Кондратьев поручил создать комиссию по проверке соблюдения градостроительных законов в Анапе

Первые проверки пройдут уже 21 июня
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал поручение создать комиссию про проверке соблюдения градостроительного законодательства, которая на треть будет состоять из представителей общественности и жителей. К такому решению глава региона пришел по итогам объезда Анапы. По улице Скифской в Витязево в 2015 году часть территории предоставлялась в аренду под создание парка аттракционов. В 2018 году в дюнах разрешили возвести спортбазу из шести блоков, при этом высота зданий не должна была превышать три этажа. Застройщик построил 10 объектов, из них 6 – пятиэтажных и 4 – четырехэтажных. Идет суд.

А вот на Джеметинском проезде у гостиницы в три этажа, однажды появился четвертый. Тоже ведутся судебные разбирательства.

– Это не просто самострой. Это вызов отдыхающим, жителям Анапы, которые сегодня сражаются за город детства, пишут мне о том, что здесь происходит. Нужна рабочая группа, комиссия по Анапе, мне важно, чтобы туда вошли общественники, местные жители. Я считаю, местная власть не сработала, потому что не нашла баланса и не заняла принципиальную позицию в соблюдении градостроительных норм, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Комиссия начнет работать уже 21 июня. Возглавит ее вице-губернатор Василий Швец.

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