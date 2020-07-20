Адвокат Уилана сообщил о возможном обмене его на россиянина в сентябре

20 Июль 2020 2020-07-20T16:40:17+03:00

В МИД России ранее отрицали информацию ведения переговоров с США на эту тему

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Адвокат американца Пола Уилана, Владимир Жеребенков, сообщил о возможной процедуре обмена с США.

Уилан задержан в Москве в конце 2018 года по подозрению в шпионаже. Приговор ему вынесли 15 июня 2020 года - американец должен отправиться в колонию на 16 лет. На Родине Уилана приговор назвали слишком суровым.

- Обменять Уилана могут в сентябре. Пока же он остается в СИЗО "Лефортово",- сообщил Жеребенков ТАСС.

Адвокат уточнил, что это пока не официальное заявление, но переговоры на эту тему между Россией и США идут. На кого могут обменять Уилана не сообщается.

Ранее в МИД России ответили на обвинения со стороны американцев, которые заявили, что 16 лет колонии - слишком строгое наказание. Российские дипломаты объяснили - в США шпион получил бы гораздо больше. В ведомстве опровергали информацию о переговорах по обмену осужденных.

ИСТОЧНИК KP.RU