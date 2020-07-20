2020-07-20T16:37:32+03:00
Происшествия

Прокуратура запросит Михаилу Ефремову срок от пяти до 12 лет

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП по вине артиста
Ася КУЗНЕЦОВА
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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила ЕфремоваПрокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила ЕфремоваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова. Рассматривать дело артиста будет Пресненский суд.

На сайте прокуратуры сказано, что Ефремова обвиняют в гибели человека из-за нарушения правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

- Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет, - отмечается в заявлении ведомства.

8 июня Jepp Grand Cherokee, за рулём которого был пьяны Михаил Ефремов, выехал на полосу встречного движения на улице Смоленская площадь. Машина столкнулась с белым фургоном, водитель которого умер через несколько часов в НИИ им. Склифосовского от полученных травм.

9 июня, как сообщал сайт KP.ru, Таганский суд отправил актёра под домашний арест на два месяца. Об избрании домашнего ареста до 9 августа ходатайствовало следствие. Сам актер согласился с данной мерой пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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