Путин подписал закон о введении присяги для сотрудников Росгвардии

Росгвардейцы будут обязаны поклясться в соблюдении Конституции и федеральных законов Фото: vk.com

Президент Владимир Путин одобрил введение присяги для Росгвардейцев. Подписанный им указ появился на сайте правовой информации.

- Сотрудник, впервые поступивший на службу в войска Национальной гвардии, приводится к присяге сотрудника войск национальной армии. Приведение к присяге осуществляется в торжественной обстановке перед Государственным флагом Российской Федерации,- сказано в тексте указа.

В документе приведен текст, который должен произнести новобранец. Он обязан поклясться уважать права и свободы человека, соблюдать Конституцию и федеральные законы.

27 марта росгвардейцы отмечали профессиональный праздник. Президент в этот день поздравил сотрудников ведомства и поблагодарил, напомнив, что в Росгвардии заняты не только обеспечением правопорядка, но и ведут борьбу с терроризмом и экстремизмом, охраняют ключевые государственные объекты.