2020-07-20T16:58:38+03:00
Общество

Путин подписал закон о введении присяги для сотрудников Росгвардии

Присяга будет осуществляться в торжественной обстановке
Юлия САЛЬНИКОВА
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Росгвардейцы будут обязаны поклясться в соблюдении Конституции и федеральных законовРосгвардейцы будут обязаны поклясться в соблюдении Конституции и федеральных законовФото: vk.com
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Президент Владимир Путин одобрил введение присяги для Росгвардейцев. Подписанный им указ появился на сайте правовой информации.

- Сотрудник, впервые поступивший на службу в войска Национальной гвардии, приводится к присяге сотрудника войск национальной армии. Приведение к присяге осуществляется в торжественной обстановке перед Государственным флагом Российской Федерации,- сказано в тексте указа.

В документе приведен текст, который должен произнести новобранец. Он обязан поклясться уважать права и свободы человека, соблюдать Конституцию и федеральные законы.

27 марта росгвардейцы отмечали профессиональный праздник. Президент в этот день поздравил сотрудников ведомства и поблагодарил, напомнив, что в Росгвардии заняты не только обеспечением правопорядка, но и ведут борьбу с терроризмом и экстремизмом, охраняют ключевые государственные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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