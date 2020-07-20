2020-07-20T16:49:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Академик рассказал, как пройдет вторая волна коронавируса

Ученый уверен, что тотального роста заболеваемости, как в первый раз, не будет
Елена АКИМОВА
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Академик рассказал, как пройдет вторая волна коронавирусаАкадемик рассказал, как пройдет вторая волна коронавирусаФото: REUTERS
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Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал, как, скорее всего, будет проходить вторая волна коронавируса. В том, что «ковид» станет постоянным спутником человечества, ученые не сомневаются, но отмечают, что болезнь угаснет.

Во вторую волну не стоит ждать всплеска заболеваемости, как в первый раз. Это связано с тем, что в мире не завершилась еще первая волна и все службы находятся в полной готовности.

- И если в России количество новых случаев перестало расти, то в целом в мире даже пика еще нет, до затухания эпидемии далеко, - отметил Виктор Малеев.

Неконтролируемый рост заболеваемости происходил из-за того, что COVID-19 оказался незнаком врачам. Долгое время специалисты пытались найти подход, выработать оптимальную модель поведения, чтобы противодействовать вирусу, остановить его распространение.

-Теперь реакции молниеносные: вводят ограничения, изолируют инфицированных, то есть делают все, чтобы остановить распространение инфекции. Скорее всего дальше мы будем наблюдать только локальные вспышки, большой волны не возникнет, - заключил ученый в беседе с «Российской газетой».

Пока в России заболеваемость постепенно снижается, в мире появился новый лидер - Индия обогнала Бразилию по зафиксированным случаям. На выходных в стране было выявлено 40 тысяч новых случаев заражения. В Бразилии этот показатель составил 24 — 26 тысяч случаев, сообщает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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