2020-07-20T17:02:57+03:00
Политика

В России начали строить две подлодки с гиперзвуковым оружием

Корабли возводят на предприятии "Севмаш"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связиНовые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Северное машиностроительное предприятие в Санкт-Петербурге начало строить две подводные лодки "Воронеж" и "Владивосток". Обе они будут способны нести гиперзвуковое оружие, сообщил генеральный директор завода Михаил Будниченко.

Глава "Севмаша" доложил о начале строительства президенту России Владимиру Путину по видеосвязи, поскольку Путин, как сообщал сайт KP.ru, находится на церемонии закладки двух кораблей в Керчи.

- Сегодня мы закладываем корабли с гиперзвуковым оружием, за которым будущее российского подводного флота, - заявил Будниченко во время доклада Путину.

Глава Минпромстроя Денис Мантуров также сообщил по видеосвязи президенту Путину, что корабли оснащены увеличенным боезапасом противолодочного, ракетного оружия. В том числе гиперзвукового.

- Здесь, в Керчи, это два универсальных десантных корабля. В Санкт-Петербурге на заводе "Северная верфь" — два фрегата. А в Северодвинске, на "Севмаше", два атомных подводных крейсера, - отметил Мантуров.

Путин при этом отметил, что на новых кораблях будут передовые системы вооружения, управления и дальней связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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