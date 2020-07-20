2020-07-20T16:54:53+03:00
Общество

Владимир Вдонин получил грамоту Митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима

Независимый депутат областного Законодательного собрания, директор ОАО «Маяк» стал одним из меценатов, внесших большой вклад в реконструкцию главной святыни региона
Анна ЧЕРНАЯ
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Награждение состоялось в начале этого месяца. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пензенской областиНаграждение состоялось в начале этого месяца. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области
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В начале месяца в пензенском Спасском кафедральном соборе состоялась церемония чествования людей, вложивших свои средства в восстановление иконостаса.

- Возникает совершенно особое чувство, когда входишь в Спасский собор – в храм, который строим всем миром, - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев. – Это гордость от того, что мы стали участниками исторического события по восстановлению когда-то разрушенной святыни. Это храм всех православных пензенского региона.

Общая длина иконостаса с учетом боковых приделов составит 40 метров, полная стоимость проекта - 60 миллионов рублей. Более половины этой суммы оплатили меценаты.

- Хочу выразить сердечную благодарность благотворителям, которые даже в сложное время не оставляют наш храм, - отметил Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. - Низкий за это поклон.

Меценатам были вручены благословенные грамоты Пензенской Епархии Русской Православной Церкви. В число награжденных вошел руководитель ОАО «Маяк» Владимир Вдонин.

- Поучаствовать в таком благом деле для меня большая честь. Хочется верить, что в наш собор будут приезжать прихожане не только со всей области, но и России в целом, - отметил руководитель одного из крупнейших предприятий Пензенской области, которому в этом году исполнилось 170 лет.

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