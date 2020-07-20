Северная Корея присоединяется к гонке вакцин от коронавируса, хотя там официально нет зараженных
В Северной Корее вступили в "гонку вакцин от коронавируса".
В Государственной комиссии по науке и технике Северной Кореи сообщают, что испытания потенциального препарата, способного вызвать иммунитет к Covid-19, уже идут полным ходом и ученые готовы приступить к третьему этапу исследований - клиническим испытаниям, то есть проверке вакцины на людях, сообщает CNN.
При этом официально в этой стране нет эпидемии, не подтвержден ни один случай заражения новым вирусом.
По данным представителя ВОЗ в Северной Корее доктора Эдвина Сальвадора, на начало июля только 922 человека в стране с населением около 25 миллионов человек прошли тестирование на Covid-19. Эксперты заявляют, что создание вакцины - вопрос престижа стран, поэтому процесс разработки препарата "обрастает" всяческими слухами, конкуренция высока, ведь на то, чтобы создать вакцину от болезни, охватившей мир, государства тратят огромные финансовые ресурсы.
В США, Китае, России и ряде других стран испытания на людях кандидатной вакцины уже идут. Вакцину от российского Центра Гамалеи, уже признали безопасной- обе группы добровольцев отправились по домам.
ИСТОЧНИК KP.RU