Северная Корея присоединяется к гонке вакцин от коронавируса, хотя там официально нет зараженных

20 Июль 2020 2020-07-20T17:10:23+03:00

Власти Северной Кореи не сообщали ни об одном зараженном Фото: REUTERS

В Госкомиссии по науке заявили, что уже собираются приступить к клиническим испытаниям

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В Северной Корее вступили в "гонку вакцин от коронавируса".

В Государственной комиссии по науке и технике Северной Кореи сообщают, что испытания потенциального препарата, способного вызвать иммунитет к Covid-19, уже идут полным ходом и ученые готовы приступить к третьему этапу исследований - клиническим испытаниям, то есть проверке вакцины на людях, сообщает CNN.

При этом официально в этой стране нет эпидемии, не подтвержден ни один случай заражения новым вирусом.

По данным представителя ВОЗ в Северной Корее доктора Эдвина Сальвадора, на начало июля только 922 человека в стране с населением около 25 миллионов человек прошли тестирование на Covid-19. Эксперты заявляют, что создание вакцины - вопрос престижа стран, поэтому процесс разработки препарата "обрастает" всяческими слухами, конкуренция высока, ведь на то, чтобы создать вакцину от болезни, охватившей мир, государства тратят огромные финансовые ресурсы.

В США, Китае, России и ряде других стран испытания на людях кандидатной вакцины уже идут. Вакцину от российского Центра Гамалеи, уже признали безопасной- обе группы добровольцев отправились по домам.

ИСТОЧНИК KP.RU